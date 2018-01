Um hub cultural no centro da Ásia Uma cidade arborizada espalhando-se a partir da base da cadeia de montanhas de picos eternamente nevados Tian Shan, Almaty é a antiga capital do Casaquistão, maior centro urbano do país e o mais importante hub cultural na Ásia central. Abastecida pelas crescentes levas de petrodólares que chegam ao país, a cidade ganha ainda mais vida durante os meses de primavera e no verão, quando os moradores aproveitam a atmosfera dos restaurantes, pátios de cafés, aulas de ioga e galerias de arte.