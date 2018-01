Um jardim e 3 cidades Diante de Valeta, do outro lado da baía, está a trinca Birgu, L-Isla e Bormla. Depois do cerco a Malta, as três cidades foram rebatizadas de Vittoriosa, Senglea e Cospicua, mas os malteses costumam se referir ao lugar como Cottonera ou simplesmente The Three Cities (As Três Cidades). As ruas apertadas, o casario e suas sacadas, as igrejas, fortes e museus são um convite para uma caminhada sem direção.