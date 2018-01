Um mosaico de origens, sons e temperos

Pequeno Egito

Conhecida como uma região grega, Astoria é agora bem diversificada, com brasileiros, colombianos, eslavos e um grande distrito comercial do Oriente Médio no fim do lado norte da Steinway Street, conhecido como Little Egypt. Você não vai encontrar outro peixe tão bem preparado como o do Sabry's Seafood (24-25 Steinway St.), ponto e bem popular especializado em frutos do mar. Comece com lula grelhada e limonada egípcia para acompanhar (não são servidas bebidas alcoólicas). O jantar para dois custa em torno de US$ 50.

Por ali há uma infinidade de bares informais de shisha (narguilé). Para uma experiência mais sofisticada, suba as escadarias do pomposo Layali Dubai (layali-dubai.com). Grupos de homens e mulheres, normalmente separados, tomam chá de menta (US$ 3), suco de fruta (US$ 5) e fumam narguilé (US$ 10 a US$ 25) enquanto curtem música ao vivo e apresentações de dança do ventre até altas horas.

Noite

Beber como um hipster ou dançar como um dominicano? Há duas opções para badalar. A primeira: siga para o Dutch Kills (dutchkillsbar.com), bar fashion em Long Island, e peça - por que não? - um Manhattan (drinques de US$ 8 a US$ 11). A segunda: dançar merengue e bachata no Jubilee (granrancho.com), misto de restaurante e casa noturna. Escolha entre a música ao vivo, mais informal (entrada grátis), ou a massa jovem no clube do andar de baixo (US$ 10).

Comprar, comprar

Saia do metrô na Roosevelt Avenue-Jackson Heights e você vai se deparar com uma terra de diversidades. Seguindo pela 74th Street, pare no supermercado Patel Brothers para comprar produtos exóticos; depois, no India Sari Palace para alguns saris; e no Al Naimat para doces asiáticos. Em seguida, vire à direita na 37th Avenue e pegue um colombiano salpicón (híbrido de suco e salada de frutas) no La Paisa Bakery (37-03 82nd St.) para entreter seu estômago até chegar ao La Gran Uruguaya (85-06 37th Ave.) para um café e petiscos latinos.

Sabores do mundo

Claro que o Queens tem um restaurante especializado em comida judaica de Bucara, no Usbequistão. O Cheburechnaya (92-09 63rd Drive) é um restaurante para jantar pratos inéditos no seu cardápio de viajante. A comunidade russa-judaica da região vem da Ásia Central, onde há especialidades como o namesake chebureki (desde US$1,65), que pode parecer um pastel recheado presente em outras inúmeras culturas, mas cujo tempero deixa claro que não se trata de empanada. Melhor ainda é o samcy, apetitoso folheado recheado de abóbora (US$ 1,65) ou costela (US$ 2). Peça uma bebida típica e você pode receber sunny lemonade, que nada mais é que guaraná russo.

Cruzando da Rússia à China em pleno território norte-americano, a Chinatown mais vibrante de Nova York fica no Flushing. É difícil encontrar um cliente não asiático no Grand Restaurant (136-20 Roosevelt Ave.), informal palácio de dim sum no terceiro andar do recém-inaugurado New World Mall. Peça os delicados dumplings de camarão, os enroladinhos de folhas de lótus recheados de arroz e frango ou os rolinhos de tofu com porco e você dificilmente gastará mais de US$ 15 por pessoa. Para mais variedade e refeições ainda mais baratas, visite a praça de alimentação no andar de baixo, onde há ainda noodles, sopas e mais dumplings.

Para relaxar de tal maratona, que tal uma massagem? Suba as escadas rumo ao autêntico Winnie Foot & Spa (135-05 40th Road, segundo andar), onde uma agressiva massagem nos pés de 30 minutos custa US$ 22.