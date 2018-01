Um museu dedicado às... isso mesmo, rãs Escondido na comuna de Estavayer-le-Lac, a 38 minutos de trem de Fribourg, o Musée de Grenouilles (www.museedesgrenouilles.ch) é possivelmente a maior excentricidade do cantão. Ali, uma vitrine protege a coleção de 108 rãs empalhadas por François Perrier entre 1848 e 1860. Os anfíbios foram dispostos por esse membro da guarda do Vaticano para simular, satiricamente, cenas cotidianas do século 19. Alguns jogam cartas, outros sinuca. Há também uma pequena sala de aula com alunos assustados diante de um severo professor e até uma mesa de taberna, cheia de rãzinhas bêbadas.