Um olhar pelo caleidoscópio Giro o caleidoscópio de lembranças da viagem ao sul da Índia. Saris coloridos bailam na retina. Delicadas sedas voam nos verdes campos de arroz, turbantes rijos desfilam pastoreando cabras. Há flores nos cabelos, pescoços, calçadas. Suaves jasmins que se misturam à força dos sândalos e do curry. Odores que fisgam os sentidos. Especiarias que queimam a garganta e perfumam os mercados. Bazares multicolores de pétalas, joias e tilaks, o pigmento para o terceiro olho. Visões de templos amarelos, vermelhos, cinzas, e seus dançarinos e deuses de pedra. Há fogo e devoção. Há água, no rio que lava o corpo, a alma e as roupas. Há incenso e música. Os sons dos mantras e das buzinas misturados em franca melodia. E há sorrisos, centenas, que se multiplicam nos espelhos das memórias e me fazem sorrir.