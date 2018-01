Um pouco de tudo em Park City

Os três resorts de Park City - Deer Valley, Park City Mountain e The Canyons -, nas Montanhas Rochosas de Utah, são perfeitos para quem já cansou de esquiar ou realmente não leva o menor jeito para o esporte. Como assim? Bem, as estações foram incluídas por nossos consultores na lista das que têm as melhores atividades na neve além do esqui e do snowboard. Dá para patinar no gelo, caminhar com snowshoe nas florestas de pinheiros, passear de trenós, dirigir snowmobile... A cidade ficou mais famosa como destino de esqui a partir de 2002, quando foi sede de torneios nos Jogos de Inverno de Salt Lake City. O parque olímpico ainda está lá, com a pista de bobsled à disposição dos turistas. Em carrinhos para duas ou quatro pessoas, os corajosos deslizam montanha abaixo a 120 quilômetros por hora. "Como muitas equipes profissionais treinam lá, é bom reservar o horário", diz a snowboarder Isabel Clark. Em Park City Mountain, a moda é o tubing, principal atividade do Gorgoza Park (www.gorgozapark.com). Trata-se de um tobogã na neve pelo qual os turistas escorregam sentados ou deitados em bóias gigantes. A área conta com pistas para iniciantes e avançados, além de lifts que levam as bóias para cima. Duas horas no parque custam US$ 20 (R$ 47). O Gorgoza tem também minisnowmobiles para a garotada de 5 a 12 anos. E por falar em snowmobile, um jet ski adaptado para a neve, o Park City Snowmobile Adventures faz um tour pelo Weber Canyon, na Uinta Mountain Range. O passeio de uma hora custa US$ 95 (R$ 224) para quem quer dirigir e US$ 20 (R$ 47) para o carona. Para uma experiência mais autêntica, siga num trenó. O tour custa US$ 79 (R$ 186) por pessoa e inclui um típico jantar com churrasco. Já em The Canyons, é o snowshoe que faz sucesso. O esporte - caminhar na neve com sapatos especiais - era praticado pelos esquimós e outros povos indígenas da América do Norte, que usavam uma espécie de plataforma de madeira. Hoje, o snowshoe é mais compacto e feito de alumínio. A trilha de duas horas custa US$ 70 (R$ 165) com a All Seasons Adventures (www.allseasonsadventures.com). VILAREJO Além da aventura na neve, Park City é conhecida pelo charme das construções da época em que a cidade era um vilarejo de mineração de prata, entre o século 19 e a década de 1930. Com mais de cem restaurantes e bares, ótimas pedidas para o après-ski, a vila conquista cada vez mais turistas - o número de visitantes brasileiros, por exemplo, cresce 5% a cada ano. Parte do sucesso também se explica pela realização do Sundance Film Festival, o principal evento do cinema independente nos Estados Unidos, idealizado pelo ator Robert Redford. A próxima edição ocorrerá entre 15 e 25 de janeiro e receberá inúmeros astros do mundo todo. Park City: www.parkcitymountain.com Deer Valley: www.deervalley.com Canyons: www.thecanyons.com