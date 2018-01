Um rei, duas irmãs e belos sets ingleses

Do menino-bruxo Harry Potter à poderosa Elizabeth I, passando por Maria Antonieta e seus brioches, a dobradinha entre cinema e turismo nunca esteve tão interessante - e freqüente. Nunca até o dia 13, quando A Outra foi lançado no Brasil. Baseado no best-seller quase histórico de Philippa Gregory, o filme narra as desventuras das irmãs Bolenas, com destaque para a figura menos conhecida de Maria, a que não perdeu a cabeça (literalmente) depois de se deitar com Henrique VIII. Se você não foi ao cinema apenas para ver os olhares fulminantes de Eric Bana na pele do lúbrico rei inglês ou interessado na disputa entre Scarlett Johansson (Maria) e Natalie Portman (Ana) pelo título de miss universo, certamente terá notado a sucessão de castelos e outras construções belíssimas que servem de cenário à produção. Tão impressionantes que já entraram na mira dos turistas, na companhia de outras tantas que não aparecem na telona, mas fizeram parte da vida de Henrique VIII. Como a história pode ser romanceada, mas não inteiramente modificada, desta vez está liberado contar o fim do filme. Tendo falhado na missão de providenciar um herdeiro varão para o marido - em vez disso, deu à luz Elizabeth I, uma das principais soberanas do reino -, a rainha Ana Bolena é acusada de alta traição e decapitada na Torre de Londres. Maria, que nunca passou da condição de amante, viveu o restante de seus dias num ostracismo rural. E Henrique deixou seu nome gravado como o rei que mudou as feições da Inglaterra (e o que mais se casou, apesar do fato de eventualmente ter mandado matar duas de suas mulheres). Já sabendo a história, só falta conhecer o roteiro, ou melhor, os cenários. PENSHURST PLACE Se você quiser saber onde tudo começou, dirija-se até esse palacete medieval em Kent, a 30 minutos de Londres. Entre suas grossas paredes de pedra, Henrique VIII começou seu relacionamento com Ana Bolena, 400 e muitos anos atrás. A construção está tal e qual era naquela época, com destaque para o grande salão, com pé-direito altíssimo e uma lareira no centro, que ainda pode ser acesa em dias especiais. À sua volta, os belos jardins onde o rei perseguia a estrategicamente fugidia Ana. A entrada no palácio custa 8,50 libras esterlinas (R$ 26,81, adultos) e 5,50 libras (R$ 17,35, crianças). Informações: www.penshurstplace.com. HEVER CASTLE Também nas redondezas, não deixe de ver o Hever Castle, onde as famosas irmãs cresceram. Tendo notado Ana na corte, Henrique logo passou a visitar sua casa, um castelo de 1270 que o pai das garotas havia adquirido no início do século 16. Lá o visitante vê telas retratando vários integrantes da família Tudor, dois livros de oração assinados por Ana e o quarto onde o rei teria dormido durante sua estada. Ingressos a 11,50 libras (R$ 36,27, adultos) e 6,30 libras (R$ 19,87, crianças). Informações: www.hever-castle.co.uk. THORNBURY CASTLE Esse impecável castelo na cidade de Gloucestershire abrigou Henrique e Ana por dez dias, em 1535. Você também pode se hospedar lá - o local virou um hotel de luxo -, por a partir de 215 libras (R$ 678) para o casal. Dormir nos aposentos usados pelo rei (o quarto Duke?s Bedchamber), porém, custa mais caro, superando as 300 libras (R$ 946). Um detalhe: alguns têm vista para as belas vinhas do castelo. Informações: www.thornburycastle.co.uk. HAMPTON COURT PALACE Todas as seis mulheres de Henrique VIII passaram por esse palácio no subúrbio de Londres e deixaram marcas por lá. Por volta de 1540, a casa preferida do rei era considerada uma das mais modernas e suntuosas da Europa, graças a trabalhos de ampliação e remodelação que consumiram 62 mil libras (o valor atualizado seria equivalente a 18 milhões de libras) em apenas dez anos de obras. Seus famosos jardins incluem um labirinto e o salão principal está coberto pelas tapeçarias pertencentes ao rei. Atualmente, abriga uma interessante exposição sobre a juventude de Henrique VIII. Entrada a 13,30 libras (R$ 41,94, adultos) e 6,65 libras (R$ 20,97, crianças). Informações: www.hrp.org.uk/HamptonCourtPalace. ABADIA DE WESTMINSTER Essa impressionante igreja gótica foi palco da coroação de Ana Bolena como rainha, em 29 de maio de 1533. Debaixo de seu teto abobadado estão enterrados vários monarcas, o que por si só já justifica os cerca de 1 milhão de visitantes anuais. Quem for rezar não paga nada, mas turistas precisam desembolsar entre 12 libras (R$ 37,84, adultos) e 9 libras (R$ 28,38, crianças). Informações: www.westminster-abbey.org. TORRE DE LONDRES Colada no Rio Tâmisa, a fortaleza foi o ponto final das ambições de Ana Bolena, que ficou presa ali e acabou sendo executada na Tower Green, tendo o "privilégio" de uma decapitação particular, longe dos súditos que tanto a odiaram. As acusações: adultério, incesto, alta traição e bruxaria. A quinta mulher de Henrique, Catherine Howard, também morreu lá. Na fortaleza estão, ainda, o Palácio Medieval e as jóias da família real. Os ingressos custam 16,50 libras (R$ 52, adultos) e 9,50 libras (R$ 29,96, crianças). Informações: www.hrp.org.uk/TowerOfLondon. VisitBritain: www.visitbritain. com.br