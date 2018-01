Um rio perene

A correnteza do rio ganha força e o barco acelera. De repente, outro jacaré, que mais uma vez escapa. Desse jeito, é melhor curtir o visual. André, na direção da lancha, para numa prainha e serve o lanche. Dali, avista-se pedras engraçadas, que parecem dominós.

A sorte só bateu no percurso de volta. Um grande crocodilo se banhava na beira do rio. Inerte, com a boca aberta. A foto perfeita para terminar o passeio.

Depois do almoço no camping, o voo de despedida. Os pilotos André e Jan nos deixam no Parque Nacional Etosha, não sem antes proporcionarem mais momentos incríveis.

Os aviões dão rasantes sobre os tubarões do Atlântico. "One, two, three", contava o piloto, enquanto apontava as barbatanas no oceano. Pouco depois, a paisagem muda drasticamente. É o início da reserva natural. O voo sobre as savanas mostra a real dimensão do parque. Pela janela, zebras, rinocerontes, girafas e veados correndo. E os pilotos se esforçam para chegar bem perto.

Menos de uma hora depois, fomos entregues num superlodge de luxo. Termina aqui a aventura aérea com André e Jan. Na despedida, a certeza de que a missão foi cumprida - e deixará saudade.

PARA FOTOS

Inerte, parado horas com a boca aberta, o jacaré faz a festa dos turistas, que clicam à vontade