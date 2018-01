Um roteiro para seguir os passos de Carmen

A combinação de marchinhas e sambas cantados com um cativante sorriso largo e um figurino nada convencional - especialmente para os anos 1930 - fizeram Carmen Miranda conquistar o mundo. Na semana passada, comemorou-se os 100 anos de seu nascimento. Para quem é fã da cantora ou apenas quer conhecer mais sobre ela, sugerimos um roteiro por lugares importantes na vida e na carreira da estrela. Confira:

No acervo, no bairro do Flamengo, há 3.560 itens, entre fotografias, acessórios e partituras

Portugal

Foi na pequena Marco de Canaveses - perto da cidade do Porto, em Portugal - que Carmen Miranda nasceu, em 9 de fevereiro de 1909. Até 5 de agosto, a cidade realiza uma série de festividades comemorativas ao centenário da Pequena Notável, como exposições fotográficas, concertos e até um desfile de escola de samba. Também é possível conhecer a casa onde a cantora nasceu, na freguesia de Várzea da Ovelha e Aliviada. Aproveite para percorrer a Rota dos Vinhedos e conhecer a produção de um autêntico vinho do porto.

Rio

Carmen Miranda chegou à Cidade Maravilhosa antes de completar um ano de idade. A Lapa, onde viveu boa parte da infância e adolescência, ainda mantém o belo casario. A região, hoje, tornou-se um dos principais pontos da boemia carioca. Já o Cassino da Urca, onde ela alcançou o sucesso e foi descoberta por empresários norte-americanos, passou quase 50 anos desativado. O prédio está em processo de restauração - a previsão é que, em agosto, o Istituto Europeo di Design (IED) já esteja funcionando no local.

Mas para ter uma boa ideia da vida da cantora é preciso visitar o Museu Carmen Miranda, no Parque do Flamengo. Ali estão dispostos 3.560 itens, entre roupas, bijuterias, fotografias e partituras originais.

Estados Unidos

Quando saiu do Brasil, Carmen estreou na Broadway com o espetáculo Streets of Paris, em 1939. Hoje, quem vai à famosa rua de espetáculos de Nova York encontra outro brasileiro fazendo sucesso: o barítono Paulo Szot, que recebeu o Tony Awards (espécie de Oscar para o teatro) por sua atuação no musical South Pacific. O show deve ficar em cartaz até julho e tem ingressos ao preço médio de US$ 156 (R$ 356).

A consagração na Broadway logo levou a Brazilian Bombshell, como era chamada nos EUA, a Hollywood. Em 3 de outubro de 1940, pouco depois de lançar seu primeiro filme, Serenata Tropical, Carmen eternizou a marca de suas mãos e pés na Calçada da Fama, em frente ao Teatro Chinês de Los Angeles. Vale conferir.

