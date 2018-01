Um roteiro pela Copa para quem gosta de jogo sem lances manjados

Bandeiras nas lojas, faixas nas ruas, barraquinhas de camisetas e, claro, as ensurdecedoras vuvuzelas estilizadas com as cores dos países competidores. Os sul-africanos já vivem o espírito da Copa. O amarelo e o verde da seleção anfitriã são vistos em toda parte, o que confere um certo ar de boas-vindas aos torcedores brasileiros. Com tanta animação, não vale jogada ensaiada.

Quem está com o roteiro básico em mãos encontra neste caderno dicas para experimentar passeios diferentes nas cidades em que o Brasil disputa a primeira fase do Mundial, Johannesburgo e Durban, e a turística Cidade do Cabo, que divide com Durban a sede da torcida brasileira. Que tal uma incursão a Soweto, periferia de Johannesburgo que fez história contra o apartheid? Nas outras, aposte nos bairros alternativos da Cidade do Cabo e na combinação apimentada entre indianos e zulus de Durban.

Além de recomendações de segurança para a viagem e sugestões de produtos para torcer com estilo, você encontra aqui os destaques das outras seis cidades-sede da Copa e os principais parques para safári na África do Sul. Conhece ainda luxuosos hotéis pelo país, a picante gastronomia local e sua tradição vinífera.

Antes do apito. Embora as centenas de banners repitam "we are ready", as cidades sul-africanas seguem se aprontando: ruas são recapeadas, aeroportos, entregues, estádios, finalizados. Mais parece que as obras irão terminar mesmo aos 45 do segundo tempo. A entrega do trem rápido que ligará o aeroporto de Johannesburgo a Sandton, bairro que concentra a maior parte dos hotéis, está prometida para três dias antes do início do Mundial.

Ao menos a parte aérea está garantida: o número de voos diretos da South African Airways entre São Paulo e Johannesburgo aumentará de 7 para 11 por semana e, para facilitar a locomoção de um estádio a outro, a empresa planeja voos domésticos 24 horas. Cabe a você apenas entrar em campo aquecido e caprichar na dancinha na hora do gol.

Completo. Saiba mais sobre a África do Sul

Capitais: Tem três: Pretória (administrativa), Bloemfontein (judiciária) e Cidade do Cabo (legislativa)

Visto: Não é exigido, mas é preciso ter uma página inteira em branco no passaporte para o selo sul-africano

Vacina: O país pede o certificado internacional de vacinação contra febre amarela

Fuso horário: Cinco horas a mais que Brasília

Voos: A South African Airways tem voo direto de São Paulo para Johannesburgo, com oito horas de duração

Moeda: 1 rand = 0,23 real ou 1 dólar = 7,8 rands

Carro: Tenha carteira internacional de habilitação e fique atento à mão inglesa

Roupas: Peças leves para o dia e jaquetas para a noite. Em Johannesburgo, faz frio por causa da altitude, gorro e luvas são indicados

Site: southafrica.info