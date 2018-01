Um sonho turístico para cada mês

Prepare-se para realizar em 2009 sonhos de consumo turísticos: Polinésia Francesa, Tailândia, Ilhas Gregas... Basta seguir nosso calendário de viagens e ver dicas quentes sobre as melhores épocas do ano para conhecer destinos badalados. E o melhor: gastando menos. Afinal, com as notícias recentes da economia mundial, quem não precisa de um plano de fuga? Janeiro Destino: África do Sul Por quê: É verão, o calor está forte, mas o país fica agitado e os preços dos safáris e das passagens aéreas caem até 40% Dica útil: Evite Cape Town nas primeiras duas semanas do mês, quando os adolescentes ainda estão em férias escolares e lotam todas as praias Pacote: 6 noites entre Cape Town, Kruger Park e Johanesburgo por US$ 3.426. Inclui aéreo e café - no Kruger Park, pensão completa e safáris. Com a Teresa Perez (0--11-3799-4000; www.teresaperez.com.br) Fevereiro Destino: Portugal Por quê: Apesar de ser inverno, faz sol em todo o país. E a tarifa dos hotéis ainda é a de baixa estação Dica útil: Alugar um carro é a maneira mais rápida, econômica e charmosa para explorar os principais destinos turísticos desse pequeno país Passagem aérea: A Ibéria (www.iberia.com/br) vende o bilhete mais em conta para a época. O trecho de ida e volta entre São Paulo e Lisboa sai por a partir de R$ 2.378, com escala em Madri Março Destino: Polinésia Francesa Por quê: A estação úmida está no fim - não chove mais do que meia hora por tarde e isso dificilmente será capaz de estragar as férias. É claro que nessa época o turista ainda encontra bons preços nos hotéis, as ilhas não ficam superlotadas e as excursões podem ser reservadas de última hora Dica útil: O restaurante Bloody Mary é uma instituição de Bora Bora, onde Meg Ryan e Harrison Ford são habitués. É especializado em frutos do mar e serve coquetéis criativos Pacote: 9 noites entre Papeete, Bora Bora e Taha?a, com café e passagem aérea, por a partir de US$ 7.458. Na Designer (0--11- 2181-2900; www.designertours.com.br) Abril Destino: América do Norte Por quê: A temporada de esqui nos Estados Unidos e no Canadá está no fim, mas ainda há muita neve e os preços estão bem mais baixos. Os brasileiros podem aproveitar o feriado da Páscoa para esquiar Dica útil: Não hesite em gastar alguns dólares para fazer pelo menos uma aula de esqui ou snowboard com instrutor Pacote: 7 noites em Aspen (Colorado, EUA) por US$ 2.951. Inclui aéreo, 1 semana de aluguel de carro e 6 dias de ski pass. Com a Maktour (0--11-3818- 2222; www.maktour.com.br) Maio Destino: Ilhas Gregas Por quê: É a hora certa para encontrar um esconderijo perfeito em pleno Mediterrâneo. A um mês da chegada da alta estação, o aluguel de casas e de vilas ainda está em baixa Dica útil: Muitas casas incluem aluguel de carro na diária. E essa é a melhor forma de conhecer as ilhas Pacote: 10 noites entre Mykonos, Paros, Naxos e Santorini com café, traslados e aéreo. Por US$ 2.984, na CIT (0--11-3138- 3535; www.citviagens.com.br) Junho Destino: Tailândia Por quê: A temporada das monções asiáticas não começa antes de julho, mas as tarifas dos hotéis já estão imbatíveis desde junho Dica útil: Você pode esperar por rápidas pancadas de chuva à tarde. Servem para refrescar o clima abafado - e convidam a descansar após o almoço Pacote: A Raidho (0--11-3383- 1200; www.raidho.com.br) tem roteiro de 9 noites por Bangcoc, Chiang Mai, Mae Hong Son e Chiang Rai. Inclui aéreo, café, 1 almoço, 1 jantar e passeios. Por US$ 4.669 Julho Destino: Alasca Por quê: São poucos os meses do ano em que navios vão para o Alasca. Julho é ideal para um cruzeiro em família - é verão e as temperaturas chegam a 7 graus. Por causa da crise econômica, os preços estão em queda Dica útil: Roupas impermeáveis e preparadas para o frio são indispensáveis Pacote: A GSPTur (0--11-3231- 4422; www.gsptur.com.br) vende cruzeiro de 12 noites da Silversea. Custa a partir de US$ 6.646 - a parte aérea sai por US$ 1.596 Agosto Destino: Saint Barthélemy Por quê: Playground de ricos e famosos no Caribe, St. Barths esvazia em agosto, tornando-se um destino chique e barato: as diárias dos hotéis caem até 50% Dica útil: Vá de malas vazias porque muitas butiques da ilha fazem promoções inacreditáveis durante o verão Pacote: A Interpoint (0--11- 3087-9400; www.interpoint.com.br) tem roteiro de 5 noites na ilha. Inclui meia pensão, aluguel de carro e atividades como windsurfe e mergulho. O roteiro terrestre custa 1.704. Já a parte aérea sai por US$ 1.352 Setembro Destino: Austrália Por quê: Sydney é linda em setembro - e ainda não começou a alta temporada. Como as férias da primavera seguem até o fim do mês, as praias estão vazias Dica útil: O país está florido em setembro e inúmeros festivais culturais ocorrem em Camberra, Perth e outras cidades Passagem aérea: O trecho mais barato de ida e volta entre São Paulo e Sydney custa R$ 3.606 na Aerolíneas Argentinas (www.aerolineas.com.ar) Outubro Destino: Jordânia Por quê: Especialmente na segunda quinzena do mês, as temperaturas estão mais amenas e os valores, mais baixos, se comparados com o período de festas religiosas Dica útil: A gastronomia é riquíssima nessa região. Não deixe de experimentar quitutes típicos como mansaf (carneiro com ervas aromáticas e arroz com amêndoas), falafel e homus (respectivamente, bolinho e pasta de grão de bico) Passagem: O trecho mais barato de ida e volta entre São Paulo e Amã custa a partir de R$ 3.239 na British Airways (www.britishairways.com), com escala em Londres Novembro Destino: Havaí Por quê: Vá para o Havaí quando o mundo todo não está lá - e os hotéis ficam desesperados. Entre novembro e o Natal, os resorts fazem promoções incluindo amenities e noites extras nas diárias Dica útil: Havaí é um dos poucos destinos onde vale mais a pena comprar um pacote completo, com passagem aérea, hospedagem e aluguel de carro incluídos, do que cada serviço separadamente Pacote: A Tereza Ferrari (0--11-3021-1699; www.terezaferrariviagens.com.br) tem roteiro de 6 noites pela Grande Ilha, com aéreo. Por US$ 3.425 Dezembro Destino: Roma Por quê: Nas semanas que antecedem o Natal, Roma está em clima de festa, com direito a decoração nas ruas, teatro na Praça São Pedro e árvore gigante na frente do Coliseu. E ainda é possível encontrar bons preços em hotéis e restaurantes Dica útil: Não deixe de visitar o mercado natalino na Piazza Navona, com lojinhas de artesanatos e performances de rua Passagem aérea: A Alitalia (www.alitalia.com) tem o bilhete mais em conta para a época. O trecho de ida e volta entre São Paulo e Roma custa a partir de R$ 2.807 *Os preços foram cotados para cada período específico e estão sujeitos a alteração