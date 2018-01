Um tour para desvendar a magia de Harry Potter

Tudo pertinho do centro de Londres: são 20 minutos de metrô até a estação de Watford, onde ônibus esperam para levar até o estúdio Leavesden, da Warner Bros.. A partir dali, a viagem será pessoal, de acordo com seu grau de familiaridade - ou seria fanatismo? - com o mundo mágico de Harry Potter.

Diferente do que se vê no parque de Orlando, não espere brinquedos eletrizantes. O convite é para percorrer as áreas que serviram de cenário para os filmes, antes restrito à produção. Prepare-se para desvendar os mistérios dos objetos flutuantes, se surpreender com o processo de fabricação das criaturas fantásticas e ficar cara a cara com o castelo de Hogwarts, em escala 1:24 do visto na telona. E caia na tentação de provar a famosa cerveja amanteigada, seja você adulto ou criança - é sem álcool.

Refeitório medieval

Comprida, com chão de pedra, pouca luz, mesa de madeira e estátuas de animais alados espalhadas pelas paredes, a sala de refeições da escola dos bruxos é o primeiro ambiente do tour. Não fosse pela falta de teto, espaço ali ocupado por guindastes e cabos, seria exatamente como você guardou na memória depois de assistir a algum dos filmes. No fundo da sala, dê um alô para Dumbledore, Minerva, Hagrid e Snape, que compõem a mesa dos professores.

Ícones e curiosidades

É no chamado Big Room que você fica diante dos grandes ícones do mundo de Harry Potter - e se lembra de um objeto ou outro que sua memória não foi capaz de guardar.

Dá para espiar o escritório de Dumbledore e a sala onde os bruxinhos aprendiam feitiçarias, com direito a caldeirões movidos por bastões mágicos. Ficar cara a cara com a vassoura de Harry e entender como ela "voa" ao perceber cabos e um motor. E ainda conferir o primeiro pomo de ouro de Harry, a tal bolinha alada do quadribol que ele domina em Harry Potter e a Pedra Filosofal.

Por ali também está a famosa parede de Hogwarts coberta por retratos. São cerca de 350 e, lendo a descrição, você aprende que, se nos filmes representam velhos bruxos e bruxas da escola, na vida real são fotos de funcionários do estúdio. Uma bela homenagem.

Comércio cenográfico

Instalada para o primeiro longa, Harry Potter e a Pedra Filosofal, o Beco Diagonal logo se tornou a via de comércio oficial da trama. Ao longo dos dez anos de produções, ganhou lojas, perdeu outras, mudou de cor, enfim, foi se adaptando conforme a evolução da saga.

Com um ar vintage - além das descrições dos livros de J.K. Rowling, a equipe também se inspirou nas histórias de Charles Dickens para compor a rua - , vitrines perfeitamente moldadas e estabelecimentos especializados em produtos tão fantásticos quanto corujas mensageiras e varinhas mágicas, é uma das áreas que mais transmitem a atmosfera do mundo de Potter.

Criaturas fantásticas

Difícil não ficar boquiaberto com o que se vê na área dedicada à criação dos seres fantásticos. Técnicas sofisticadas de maquiagem e efeitos visuais estão por toda a parte. Só o rosto de Voldemort, por exemplo, exigia tatuagens temporárias, enchimento nas maçãs do rosto, lentes de contato, sobrancelhas e dentes falsos. Ufa! Já Aragog, a aranha gigante de Harry Potter e a Câmara Secreta, era tão complexa que foram necessários 15 técnicos para sua construção.

Pátio multifuncional

É no pátio do estúdio que fica a casa onde Harry vivia com seus tios, no número 4 da Rua dos Alfeneiros. Logo ao lado, está o Nôitbus Andante estacionado. Construído com peças de antigos ônibus londrinos, era ele que levava os bruxinhos até a escola de magia, lembra? Outra atração é a Ponte de Hogwarts, a famosa e tortuosa ligação ao castelo. Pelo menos uma parte dela foi construída, cheia de detalhes. O resto ficou a cargo do pessoal dos efeitos especiais.