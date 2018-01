Um trenó na mata atlântica

Deixar o carrinho deslizar montanha abaixo a uma velocidade de até 60 quilômetros por hora. Ou fazê-lo descer calmamente, a 15 quilômetros por hora, para ter mais tempo de admirar os belos contornos das Praias Central e de Laranjeiras, lá embaixo. O ritmo do passeio é decisão do turista no trenó de montanha, atração inaugurada semana passada no Parque Unipraias, na cidade catarinense de Balneário Camboriú. Carrinho sem motor desliza com ajuda da gravidade por 710 metros de trilhos, a até 60 km/h É bem verdade que as chuvas que atingiram Santa Catarina no fim de 2008 atrasaram a estreia do brinquedo, antes prevista para 20 de dezembro. "Mas agora que está tudo pronto, será a atração do verão", diz o diretor Comercial e de Marketing do Unipraias, Cinélio Pereira. Exagero à parte, o Youhooo!, como o trenó foi batizado, tem mesmo potencial para garantir momentos de puro encanto ou de muito frio na barriga aos visitantes. São 710 metros de descida repleta de curvas pela encosta do morro, em meio à mata atlântica, por trilhos que seguem ora bem rente ao solo, ora entre as copas das árvores, a uma altura de até 16 metros. Cada carrinho leva, em média, 5 emocionantes minutos para completar a descida. O brinquedo tem 30 trenós, cada um com capacidade para levar duas pessoas, que deslizam nos trilhos pela ação da gravidade, sem a necessidade de motores. A velocidade é controlada pelo próprio passageiro por meio do sistema de freios - mas é proibido parar o carrinho no meio do percurso, para evitar colisões. Segundo Cinélio Pereira, o controle de distância entre os trenós é feito por um circuito de câmeras e por funcionários. Ainda segundo a administração do parque, o Youhooo! foi projetado para interferir o mínimo possível na natureza que o cerca. Os estudos de flora e fauna da região, suportes para definir o traçado dos trilhos, levaram três anos para serem concluídos. Foram investidos R$ 3,5 milhões no projeto, entre recursos próprios e de acionistas. Anualmente, 400 mil pessoas visitam o Unipraias. Bondinhos Bondinhos com capacidade para até seis pessoas levam os visitantes à Estação Mata Atlântica, a 240 metros de altura, de onde partem os trenós. Suspensos por cabos, os bondinhos são outra boa atração do Unipraias que, aliás, completa o décimo aniversário neste ano. O percurso até o alto do morro é uma ótima oportunidade para admirar Balneário Camboriú do alto. Lá em cima há também opções de realizar circuito de arvorismo e de fazer caminhada em passarelas ecológicas. O parque tem outras atrações: mostra permanente dos projetos de conservação da natureza desenvolvidos no local, aulas de educação ambiental, trilhas ecológicas, aluguel de boia e caiaque e passeio de barco. Além de restaurantes à beira-mar na Praia de Laranjeiras, com cardápios cheios de opções de frutos do mar. Parque Unipraias: aberto diariamente, das 9h às 20h. Ingresso a R$ 15, para crianças de 6 a 12 anos, e R$ 30, para os demais. No Youhoo!, uma pessoa paga R$ 20 e duas, R$ 30