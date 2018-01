Um vapor pelo Velho Chico

Retorno. Depois de passar por um projeto de restauração em 2004, o Benjamin Guimarães voltou a viajar pelo Velho Chico. Não como meio de transporte, como nos velhos tempos, mas em passeios turísticos.

Tombado. Em 2007, o barco passou a fazer viagens mais longas, entre Pirapora e São Romão, em Minas Gerais. Tombado pelo Patrimônio Histórico Estadual, o vapor não tem modernidades, como ar condicionado nas 14 cabines.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sabores. Para compensar, a atenciosa tripulação passa o dia mimando os hóspedes. Ora com sucos de frutas nativas, ora com pães de queijo quentinhos. Outro ponto alto é o cardápio, preparado com cuidado pelo chef Fernando de Paula.

Paradas. No trajeto de seis dias o vapor para em Barra do Guaicuí, Ibiaí e Cachoeira do Manteiga. Uma ótima oportunidade para ouvir histórias dos ribeirinhos, que recepcionam os turistas com serestas e violeiros ou, simplesmente, com olhares curiosos. A próxima saída do Benjamin será no revéillon. Pacotes de 5 noites, partindo em 27 de dezembro, por R$ 3.080 por pessoa em cabine dupla, sem aéreo. Informações na Paradiso Turismo: (0--11) 3258-4722.

* Viagem na internet

site: estadao.com.br/suplementos/viagem.htm

e-mail: viagem.estado@grupoestado.com.br | twitter: twitter.com/viagemeaventura