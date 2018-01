Um vasto mundo de maravilhas. Sem Alice

Propeller Island

Por 115 (R$ 278,57) você passa uma noite dormindo nas alturas - ou pelo menos tendo essa impressão. O piso inclinado do quarto mais disputado do Propeller Island City Lodge, de Berlim, faz parecer que a cama flutua e o guarda-roupas sai da parede. Mas o banheiro segue o estilo rústico: tem pedras naturais e é decorado com ardósia colorida. Mais: www.propeller-island.de

Museu de Águas

Divertidos modelos de sanitários são a atração máxima do Museu do Patrimônio de Águas Argentinas. Há os mais modernosos, os antigos, os coloridos e também algumas peças que compõem seu interior. Fica dentro do chamado Palácio das Águas, na Avenida Córdoba, na vizinha Buenos Aires. Mais: www.aysa.com.ar

Controversy Train

Sutiã, ferro de passar roupa, meia-calça e secador de cabelo em formato gigante são alguns dos objetos que os turistas encontram quando caminham pelo centro de Budapeste, na Hungria. As esculturas compõem a recém-lançada exposição a céu aberto Magníficas Inovações para as Mulheres, que fica na região até 8 de abril. Mais: www.budapestinfo.hu/en

Upside Down

No Controversy Train, em Hoogwoud, na Holanda, as camas têm formato de barco, a pia é um pneu e a jacuzzi com hidromassagem imita um sombreiro mexicano. Mais: www.controversy.nl

Como protesto contra os abusos do regime comunista polonês, o empresário Daniel Czapiewski construiu uma casa literalmente de cabeça para baixo. Fica no vilarejo de Szymbark e é aberta aos turistas - alguns alertam que se sentiram mareados lá dentro. Veja o vídeo no http://tiny.cc/BseyI

Carhenge

Os 38 carros que formam o Carhenge foram milimetricamente dispostos para que a ideia de replicar o britânico Stonehenge beirasse a perfeição. É o ponto turístico mais disputado em Alliance, nos EUA. Mais: www.carhenge.com