Um verão repleto de blocos de gelo

O passeio mais legal foi o de trenó, puxado por cachorros geleira abaixo. Para chegar ao topo da montanha, helicóptero. Há opções de tours para pescar, ver ursos e conhecer fábricas de cerveja. Vale a pena, ainda, visitar as cidades do roteiro. São lindas, repletas de joalherias, lojas de artigos de pele com preços bem em conta e ótimos restaurantes. Não esperava encontrar essa estrutura.

As atrações. O roteiro entre Whittier e Vancouver, no Canadá, portos de partida e chegada do cruzeiro, é cheio de atrativos. A capital Juneau e a cidade de Ketchikan podem ser exploradas a pé. Os cenários em alto mar impressionam pela diversidade de ecossistemas. Destaque para as ilhas da Inside Passage e Skagway, para o College Fiorde e para o Parque Nacional Glacier Bay.

Melhor época. A temporada de cruzeiros no Alasca vai de junho a setembro.

Quanto custa. A Princess Cruises tem quatro navios que fazem a rota de sete noites entre Whittier e Vancouver. Os pacotes no Island Princess custam a partir de US$ 264 por pessoa, em cabine dupla. Informações: www.princesscruises.com.br.