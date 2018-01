Um vilarejo pitoresco bem perto da capital

Espécie de vila colonial, o povoado de El Hatillo é uma boa opção para quem busca alternativas ao agito de Caracas. Essa cidadezinha a 15 quilômetros do centro da capital reúne de cafeterias requintadas a lojas de artesanato, a maioria localizada nas redondezas da Praça Simón Bolívar. Um detalhe curioso sobre a Venezuela: todos os municípios têm um desses espaços com o nome do herói nacional. Na mesma praça, a Igreja de Santa Rosalía de Palermo, de estilo barroco, aparece como o mais importante símbolo cultural de El Hatillo. Todos os anos, o prédio se torna o centro das homenagens para a padroeira da cidade, com a procissões, gincanas e queima de fogos. Caminhar pelas ruas estreitas de El Hatillo - o povoado é considerado monumento nacional pelo governo da Venezuela - procurando souvenirs e terminar em alguma das docerias locais é uma sugestão interessante. Nas cafeterias, você encontra os mais diferentes sabores do chocolate El Rey, o mais tradicional da Venezuela. Não perca a oportunidade de provar. COMPRAS Um dos pontos de parada obrigatória durante a visita ao vilarejo é a loja de artesanato Hannsi (www.hannsi.com.ve), localizada a meio quarteirão da praça. Lá é possível comprar de bonecas de pano a duvidosas esculturas de madeira retratando Simón Bolívar. A loja também tem uma livraria e uma cafeteria, com charutos nacionais e importados de Cuba. O estabelecimento é o maior da cidade e jura oferecer o ''melhor café venezuelano''. Também se gaba de ter o tabaco de melhor qualidade da região. Durante a semana, os ônibus saem da estação de metrô Altamira até as 10 horas e o trajeto dura cerca de 30 minutos. Se não quiser ficar preso aos horários, existe a opção de tomar um táxi.