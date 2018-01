Uma agenda recheada com as melhores pedidas do Rio O formato é de agenda mesmo - daquelas bem grossas, recheadas de telefones e endereços. Tudo o que se pode querer fazer no Rio - do passeio às compras, do cabeleireiro à decoração da casa, da academia zen às melhores boates - está reunido na nova edição da Agenda Carioca (Ed. Senac, 440 págs., R$ 49), da jornalista Antonia Leite Barbosa. O guia reúne quase mil dicas de locais descolados, visitados um a um pela autora. Para chegar aos endereços, Antonia voou de asa-delta, saltou de pára-quedas, percorreu trilhas, foi ao quiropraxista (para endireitar a coluna), teve aulas de filosofia, fez compras, foi às pontas de estoque das melhores marcas, esteve nas boates mais badaladas. "Não tive a pretensão de catalogar a cidade. Estabeleci, com base em critérios puramente afetivos, os lugares, os programas e as pessoas que curto e admiro, e que movimentam o Rio", explica a autora, que apresenta o programa Agenda Carioca na rádio Oi FM e assina uma coluna que tem o Rio como tema em quatro revistas. Para quem vai se hospedar na cidade, há indicações desde o sofisticado Fasano, em Ipanema, ao charmoso Relais Solar, em Santa Teresa, dirigido pelo canadense Gwenaël Allan. Há ainda a opção de um simpático albergue em Ipanema. Antonia também tem uma lista de dicas de bons programas para quem visita o Rio. "Quem vem à cidade não pode deixar de comer um sanduíche no balcão do Talho Capixaba, nem de jantar no Atlântico ou no Miam Miam", recomenda. "Também são imperdíveis um passeio pelas trilhas do Rio, que mistura fotografia e ecoturismo, e a visita às lojinhas escondidas no prédio da Livraria Argumento na Rua Dias Ferreira, no Leblon."