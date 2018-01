Uma cidade chamada Central Park Em 1859, o jornal The New York Times descreveu o santuário de colinas onduladas, pontes e lagos que começava a tomar forma no coração de Manhattan como "uma obra nobre, que indubitavelmente se destina a ser a honra e o deleite de Nova York". O abandono e o declínio dos anos 1970 ameaçaram destruir essa visão utópica do Central Park, mas, hoje, depois de trabalhos de recuperação que duraram anos, ele voltou a ser um espaço verdejante e florido - um raro destino turístico que é também uma área de prazer para os habitantes da cidade.