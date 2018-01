Uma escala em...

Vida marinha. O prédio de maior fama é também o maior aquário da Europa. No Oceanographic, prepare-se para o que parece impossível: tubarões vão passear por cima da sua cabeça. Isso graças a um incrível túnel de vidro que dá ao turista a impressão de estar no fundo do mar. Vale avisar que é muito difícil conseguir boas fotos dali.

Interatividade. Apesar de ter "museu" no nome, o Museo de las Ciencias Príncipe Felipe é bem diferente dos tradicionais. Com o lema "é proibido não tocar", o visitante deve participar das obras. De mapas interativos às teorias científicas ? passando por gigantes quebra-cabeças ? tudo depende do toque humano para ter sua graça.

Opção. Ainda no campo das inovações está o L"Hemisferic, que abriga um cinema 3D. Ali, duas cenas são recorrentes: crianças boquiabertas do lado de fora, impressionadas com o formato de olho gigante do prédio ? com direito a "pálpebras" metálicas que abrem e fecham ?, e outras lá dentro, esparramadas nas confortáveis poltronas e equipadas com seus capacete-óculos, só esperando o início do filme.

Música. A Ciudad também não decepciona quem busca atrações mais clássicas (e pode pagar por elas). É no Palau de las Artes que óperas e balés ganham vida. Mas não é o ano todo. Antes de ir, se informe sobre as temporadas de shows.