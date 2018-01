Uma jornada mais do que especial

Querido mr. Miles: quero compartilhar consigo minha alegria e minha ansiedade. Tenho dois filhos (um rapaz e uma moça) que vão estudar fora do País no ano que vem. Resolvemos então, meu marido e eu, fazer uma grande viagem de carro pela Europa com as crianças (que, é claro, não são mais crianças). Acho que esta será a última viagem que faremos juntos, os quatro - e a primeira pela Europa. Mais tarde, eles seguirão seus próprios caminhos. Alguma recomendação especial?

Sonia Marzagão, por e-mail

"Well, my dear: o próprio enunciado de sua pergunta já me enterneceu. Não sou, as you know, um cidadão atrelado ao conceito mais comum de família. A minha não cresceu junta, não viveu em uma mesma casa, não compartilhou crises e conquistas. Meus irmãos, afilhados, compadres, avôs e filhos vivem espalhados mundo afora, e é para vê-los com frequência que viajo tanto.

Ouso supor que a sua família é dessas bonitas e unidas, como as que aparecem nos comerciais de margarina. Vocês devem ter superado boas e más fases como todos nós. Na proximidade da inevitável separação a que a vida conduz, optaram por fazê-lo da melhor maneira.

A viagem que você anuncia, my dear, é, além de tudo, um lindo ritual de passagem. Seu pequeno grupo vai conhecer lugares, paisagens, pessoas, aromas e sabores. However, vai conhecê-los ou reconhecê-los de uma perspectiva emocional única, em que cada passageiro estará, ao mesmo tempo, olhando pela janela do carro e para dentro de si.

Haverá, I presume, um monte de coisas começando e acabando ao mesmo tempo. O núcleo familiar não voltará a ser como era. Vocês deixarão de compartilhar cada pequena informação sobre o filme que viram, o livro que estão lendo, o preço das frutas na feira and so on.

Nevertheless, cada um de vocês quatro terá, dessa viagem em diante, uma nova história para construir. Meu modesto conselho é no sentido de que, em nenhum momento e em nenhum lugar, vocês deixem o mistério do futuro obnubilar a alegria do presente. Yes, I know: haverá sempre o orvalho da saudade antecipada umedecendo levemente a jornada. On the other hand, por possuir essa carga emocional, é provável que essa seja a viagem de suas vidas. A comida vai lhes parecer mais saborosa, os parques, mais verdes, os monumentos, mais limpos e as montanhas, mais altas. Aposto que as rolhas dos vinhos que vocês desfrutarem juntos nesse périplo cheio de simbolismo vão ser colecionadas.

E nenhuma outra viagem será tão fotografada. Ou os filhos, ou os pais, ou todos juntos, com o auxílio de um transeunte cordial. Espero, as well, que vocês riam às gargalhadas dos seus clichês de família (todas têm!) e não se esqueçam de ficar com os olhos rasos d'água nos momentos adequados. Have a nice journey, Sonia. Há grande probabilidade de ela ser a melhor de suas vidas."

