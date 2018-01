Uma noite entre tubarões e outros hotéis 'diferentões'

Depois de oferecer uma noite nas Catacumbas de Paris, no ano passado, o site de compartilhamento de quartos e casas para hospedagem Airbnb agora faz uma proposta diferente na Cidade Luz: uma noite entre os tubarões do Aquário de Paris. Para se inscrever, é preciso ir ao link do anúncio e falar um pouco sobre o que você faz e por que deveria ser escolhido. A promoção termina às 23h59 de hoje, por isso, é bom correr.

Três pessoas serão escolhidas, com acompanhantes. Quem não for morador de Paris receberá também as passagens para a cidade - a viagem ocorre entre 11 e 13 de abril.

Depois que os hóspedes saírem, o quarto será usado por biólogos para estudar o comportamento dos tubarões.

