Uma noite no deserto do Saara Recordista. A área é quase a mesma do Brasil. E as paisagens, as mais variadas. Engana-se quem pensa que o Saara, maior deserto quente do mundo, é um grande mar de dunas e areia. Por entre seus mais de 8 milhões de quilômetros quadrados espalham-se oásis, áreas de terra dura e pedregulhos, vilarejos e particularidades.