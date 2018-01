Uma noite para lembrar o Império Otomano Dormir no palácio dos antigos sultões otomanos. Relaxar na sala de banho turco, provar delícias típicas e perder a hora admirando a vista para o Bósforo. Extravagâncias possíveis no Ciragan Palace, o hotel mais estrelado de Istambul. A piscina infinity, por exemplo, dá a impressão de estar flutuando no Bósforo. O serviço é impecável - um mordomo por hóspede - e a cozinha, premiada. Ciragan Palace: www.lhw.com. Diárias de 472 (R$ 1.441, sem a tal vista) a 25 mil (R$ 76.332), na Sultan Suite