Uma pista de F-1 para chamar de sua A cerca de 20 quilômetros de Ronda, os fãs de velocidade podem desfrutar do Ascari Resort Race. Ali há um circuito misto disponível para aluguel, com chicane dupla e curva de nível à la Daytona. Cursos de pilotagem são ministrados na pista que tem 5,4 quilômetros de extensão e permite atingir 295 km/h. Três dias de aulas de F-1, com professores como Bruno Senna, David Coulthard e Mika Hakkinen podem sair a 120 mil. O local dispõe de restaurante e piscina na área externa, além de vestiários, oficina mecânica e todo suporte necessário para sócios e visitantes. Em sua garagem há Ferraris usadas por Jean Alesi e Gerhard Berger, mas a estrela é a Benetton B194, com a qual Michael Schumacher conquistou seu primeiro título mundial em 1994. / F.V.