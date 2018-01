Uma praça em ritmo de Broadway

Acredite se quiser: Toronto é a terceira cidade com o maior número de musicais do mundo, atrás apenas de Nova York e Londres. A diferença, contudo, é que não existe na cidade canadense um local que concentre os maiores espetáculos em cartaz, como a Broadway e o West End. A área fisicamente mais parecida com este conceito é a Dundas Square, na esquina das ruas Dundas e Younge, ao lado do shopping Eaton Center.

À noite, painéis e letreiros de néon dão charme às ruas. Muitos deles anunciam as peças vencedoras do Tony Awards, o principal prêmio de teatro mundial. No Canon Theatre, por exemplo, a megaprodução da Broadway Billy Elliot, que conta a história do menino que enfrentou preconceitos para virar bailarino, fica em cartaz até 24 de julho.

Movimentada todos os dias da semana, a Dunda Square tem outras atrações. Em julho, as Indie Fridays levam para o espaço, às sextas-feiras, bandas de soul, rock e eletrônico. Em setembro, uma programação cultural anima a hora do almoço, com apresentações musicais e de teatro no Lunchtime Live (ydsquare.ca).

Cinema. Toronto também hospeda o segundo mais importante festival de cinema do mundo, o Toronto’s International Film Festival (este ano, de 8 a 18 de setembro). A boa notícia é que você não precisa estar lá nessas datas para aproveitar workshops, rodas de leitura e, claro, cinema no prédio Tiff Bell Lightbox, na King Street West, a apenas alguns quarteirões da Dundas Square. O local tem programação cultural o ano todo - ingressos desde 12 dólares canadenses (R$ 19). Uma vez lá, almoce no Luma, o sofisticado restaurante de comida local. Prove a salada de polvo com páprica defumada (15 dólares canadenses, R$ 24).

Ícone. A fachada de um dos cartões postais da cidade rende cliques não só dos turistas - não é difícil ver madrinhas de casamento posando em frente ao Royal Ontario Museum (rom.on.ca). A bela estrutura de concreto e vidro é ainda mais magnífica por dentro: ossadas de dinossauros, peças que mostram a transformação da moda ao longo dos séculos e espaços interativos para as crianças são algumas das