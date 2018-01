Uma tarde na imprescindível Ilha Suomenlinna Antes de tomar o barco em direção a Tallin, capital da Estônia, é imprescindível fazer um outro passeio marítimo, bem mais curto, mas igualmente interessante. O destino é a Ilha Suomenlinna, uma das 300 que enfeitam a costa da Finlândia. A ilha, onde funcionou uma antiga fortaleza militar, é atualmente muito procurada por turistas e moradores para passeios de um dia, com direito a piquenique nas manhãs e nas tardes de sol. Esse pedacinho de terra tem apenas 58 quilômetros quadrados, mas já foi alvo de acirrada disputa entre suecos e russos. Agora, são seus cerca de mil moradores (já foram 5 mil) que disputam com os visitantes o direito de desfrutar desse Patrimônio Cultural da Humanidade, reconhecido pela Unesco em 1991. A fortaleza, erguida em meados do século 18, foi considerada a construção mais astronômica - economicamente falando, que fique claro - projetada durante o domínio sueco. Além disso, há seis museus, com visitas guiadas (no Suomenlinna Museum, você pode conhecer em detalhes toda a história da fortificação e da ilha), lojinhas, cafés e restaurantes bem charmosinhos. Suomenlinna fica a apenas 15 minutos do Market Square, de onde saem os ferries, diariamente, das 8 horas às 2 horas. As passagens custam 3,80 (R$ 9,70) por trecho.