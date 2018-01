Uma vida na estrada Dezenove divertidas histórias de viagens estão reunidas no livro O Olhar do Hipopótamo (Ed. Europa, R$ 49,90), de Ronny Hein, com prefácio de Amyr Klink. O jornalista, que criou e dirigiu diversas revistas de turismo no Brasil, passou anos perambulando pelo mundo em busca de experiências para serem relatadas aos leitores. Muitas foram extraordinárias. Outras, grandes roubadas. Entre elas estão um incrível passeio de balão sobre a migração de feras no Quênia, um cruzeiro no maior veleiro do mundo e um safári aquático no Delta do Okavango, sob o olhar do hipopótamo.