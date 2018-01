Uma vila apaixonante ao som da seresta

A graciosa vila de 4 mil habitantes surgiu no mapa primeiro como uma aldeia dos índios araris. Hoje transformada em distrito do município de Valença, ganhou os contornos atuais no século 19. Preserva o casario colonial de então no centrinho e transpira carisma, mérito dos seresteiros que se apresentam nas ruas nos fins de semana. A tradição, dizem, teria começado com tropeiros.

Cresceu e ficou tão importante que virou tema de museu, o da Seresta e da Serenata (Rua Oswaldo Fonseca, 99; gratuito), com acervo de fotos, letras de músicas e objetos que lembram ídolos da música popular romântica. O projeto Em Toda Casa Uma Canção, que colocou placas com nomes de músicas nas residências, é um prolongamento do museu.

O comércio entra na onda. Shows de samba e choro da melhor qualidade são frequentes em restaurantes como o Sabor da Terra (Rua Luís de Almeida Pinto, 131). A cafeteria Tom Maior (no número 13), com decoração histórica e musical, serve nos fins de tarde um lanche fresquinho com jeito de casa de vó. Aceitei a sugestão do dia, deliciosa broa de milho recém-assada com uma fatia de queijo branco. Para acompanhar, café - o melhor da viagem. / M.N.