Umbigo do mundo Patrimônio da Unesco

Repleta de atrações para o dia e a noite, Cuzco, cujo nome significa "umbigo do mundo", recebe visitantes de todo o planeta, que se encontram na bela e cheia de vida Praça de Armas, ponto de partida para bares, restaurantes e o comércio da região central.

Lindas catedrais, bairros históricos, o Museu de Arte Pré-Colombiana e as ruínas de Pisaq e Sacsayhuaman, com suas muralhas de pedra de até 5 metros de altura, compõem o cardápio de passeios. Há várias agências - quanto mais completo o pacote, mais descontos são oferecidos.

A feira de artesanato da Avenida El Sol é ótima para comprar lembrancinhas, de objetos para a cozinha estampados com motivos incas até miniaturas de Inka Cola, o refrigerante local, tão popular que chega a ser vendido no único Mc Donald's da cidade.

De sucessos internacionais a música típica, passando pelo funk carioca, toca de tudo nas baladas de Cuzco. No Mama Africa Club, sendo mulher e brasileira, não me foi cobrado nem um centavo para entrar. Tanto ali quanto nos bares espalhados pela região da Praça de Armas, jovens se divertem em diferentes idiomas.

O trajeto de Cuzco a Arequipa, com quase 9 horas de duração, foi feito durante a noite de propósito, para economizar uma diária. De manhã, na rodoviária, tive uma de minhas bagagens roubadas. Sem roupas adequadas para enfrentar as mudanças climáticas nos passeios pelo Deserto do Atacama, decidimos seguir pelo litoral do Chile no dia seguinte.

No centro de Arequipa comprei algumas roupas. Como tínhamos apenas um dia, optamos por um city tour de 4h30, que custou 25 novos soles (R$ 15). Segunda mais importante do Peru, Arequipa é conhecida como "Cidade Branca" por conta das pedras vulcânicas desta cor usadas em grande parte de suas construções.

O mau humor foi cedendo lugar ao prazer de ver uma nova cidade à medida que os pontos turísticos desfilavam diante do ônibus aberto, daqueles típicos de city tour. O centro colonial, com prédios dos séculos 18 e 19 de arquitetura barroca, foi eleito Patrimônio da Humanidade pela Unesco. A Plaza de Armas, o Mosteiro de Santa Catalina, o Museu dos Santuários Andinos e o de Arte Colonial são pontos que merecem a visita. Igrejas, parques e praças completam o passeio.

A 3 quilômetros do centro fica o Mirador de Sachaca, um ótimo ponto para ter uma bela vista panorâmica da região. Vá de táxi. Lá, será preciso subir a pé vários lances de escada, pois o ponto de observação fica no alto de uma torre. As fotos que você fará dali compensam o esforço.

Além de ter uma bela área urbana e histórica, Arequipa abriga três vulcões: Chachani, Pichu Pichu e, o mais procurado por mochileiros do mundo todo, El Misti, com 5.822 metros de altitude e picos eternamente nevados. Mas não tínhamos tanto tempo quanto gostaríamos para o tour, que é feito parte de carro e outra a pé, em dois dias (e custa cerca de US$ 60 ou R$ 108, vendido em agências da cidade).

O Cânion del Colca é outro highlight entre viajantes aventureiros. Em um tour de dois dias, você visita toda a região do Valle del Colca e admira alguns dos cenários deslumbrantes da América do Sul, como as misteriosas lagunas que mudam de cor.