Unesco divulga 24 novos Patrimônios da Humanidade

Na última quarta-feira (8), a Unesco anunciou 24 novos sítios adicionados à sua lista de Patrimônios da Humanidade. Entre eles, as catedrais arabescas de Monreale e Cefalù , na Sicília, o aqueduto de Padre Tembleque, no México, e as ruínas de Éfeso, na Turquia. Também foram tombados bem imateriais como o terroir vinícola da Borgonha. Agora, a lista conta com 1.031 sítios tombados.Veja a lista completa aqui e abaixo uma galeria com alguns dos pontos escolhidos.

- Christiansfeld, colônia da Igreja da Morávia (Dinamarca)

- O Par Força Caça Paisagem em Zelândia do Norte (Dinamarca)

- Os microclimas e terroirs da Borgonha (França)

- Colinas, casas e adegas da região de Champagne (França)

- Diustritos de Speicherstadt e Kontorhaus em Hamburgo (Alemanha)

- Susa (Irã)

- Paisagem cultural de Maymand (Irã)

- Necrópole de Beth-She'arim (Israel)

- Conjunto árabe de Palermo e das igrejas de Cefalu e Monreale (Itália)

- Sítios da Revolução Industrial do Japão (Japão)

- Local do batismo de Betânia, Al-Maghtas (Jordânia)

- Áreas históricas de Baekje (Coreia)

- Aqueduto de Padre Tembleque (México)

- Grande montanha de Burkhan Khaldun (Mongólia)

- Património Industrial de Rjukan-Notodden (Noruega)

- Arte rupestre na região de Hail (Arábia Saudita)

- Jardim Botânico de Cingapura (Cingapura)

- Ruínas de Éfeso (Turquia)

- Fortaleza de Diyarbakir e paisagem cultural dos Jardins de Hevsel (Turquia)

- Paisagem Cultural e industrial de Fray Bentos (Uruguai)

- Forth Bridge (Reino Unido)

- Missões de San Antonio (Estados Unidos)

- Tusi (China)

- Blue and John Crow Mountains (Jamaica)