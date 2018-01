Ursos à espreita em caminho de samurais As vizinhas Magome e Tsumago mais parecem cidades cenográficas. Cheguei a Magome, a menor das duas, no final de uma tarde chuvosa, com o céu em tons de azul escuro. A rua principal estava quase vazia. Em uma das casas antigas, pude observar de uma fresta da janela uma família assistindo à TV. Alívio: por um momento, achei que tivesse viajado no tempo e que a qualquer instante me depararia com samurais e ninjas.