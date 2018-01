Uruguai devolve imposto e ajuda na gasolina

Chove pouquíssimo no Marrocos; não se preocupe com isso em mês nenhum. Em janeiro estará friozinho: em Marrakesh, que está no nível do mar, a temperatura baixa a menos de 10 graus à noite, e de dia se mantém abaixo de 20 graus - mas é um frio encarável. Os meses mais gostosos são abril, maio, outubro e novembro. Evite ir entre junho e setembro, quando faz calor excessivo.

Vamos a Nova York em dezembro. Em que áreas devemos escolher hotel, tendo em vista os estragos de Sandy? (Vera, São Paulo)

Não há com o que se preocupar. Manhattan já está plenamente recuperada, até com o metrô funcionando na sua totalidade na ilha. A zona hoteleira da parte mais turística, entre a Times Square e o Central Park, não chegou a ser afetada. E agora as outras regiões também estão 100% habitáveis. Caso você prefira ficar nas partes mais descoladas da cidade, no sul da ilha, pode reservar sem receio.

As medidas foram pensadas para atrair o turista argentino - que sofre com a restrição de compra de moeda estrangeira e com uma taxa de 15% sobre gastos em cartão de crédito no exterior. Mas como valem para todos os estrangeiros em férias no Uruguai, os brasileiros vão pegar carona. Entre 15 de novembro e 30 de março, contas de hotéis e restaurantes pagas com cartões de crédito ou débito emitidos fora do Uruguai terão um desconto de 18,5% no valor (referentes aos 22% de IVA, o ICMS uruguaio, menos as despesas operacionais). Compras nas lojas, mesmo de artigos estrangeiros, poderão ter restituição total do IVA. E se você entrar de carro no Uruguai, ganhará um bônus de US$ 25 para combustível, reembolsável na saída. Moral da história: se você for a Punta del Este no verão, abuse do cartão, que vale a pena.

