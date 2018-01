Use o cartão de crédito a favor do seu descanso

Conseguir bilhetes aéreos grátis pode ficar bem mais fácil se você usar o cartão de crédito a seu favor. Os maiores bancos do País mantêm convênios com empresas aéreas e, assim, premiam os clientes com bônus para serem convertidos nas tão desejadas milhas. Há opções de cartão com as bandeiras Visa, Mastercard e American Express. Em geral, cada US$ 1 gasto no cartão (ou o seu equivalente em outra moeda) vale 1 ponto. Uma conta rápida: no programa Smiles, da Gol e da Varig, 10 mil pontos dão direito a uma passagem para a América do Sul. Assim, para ganhar um bilhete em um ano, é necessário gastar o equivalente a US$ 833 por mês no cartão. Veja, a seguir, detalhes das opções dos maiores bancos: Banco do Brasil Pontos: US$ 1 gasto no cartão vale 1 ponto. Produtos e serviços também valem bônus Validade: 1 a 3 anos Onde usar: compra de produtos no site www.comprafacil.com.br e milhas aéreas Prêmio mais fácil: 5 mil pontos podem ser transferidos para o Fidelidade TAM ou o Smiles Site: www.bb.com.br Bradesco Pontos: US$ 1 vale 2 pontos Validade: 31 de dezembro do terceiro ano posterior à aquisição do ponto. Bônus no cartão American Express não expiram Onde usar: compras na internet; diárias de hotel, passagens aéreas, traslados e outros Prêmio mais fácil: 15 pontos valem um transfer para clientes fidelidade da Iberia Sites: www.bradescocartoes.com.br e www.americanexpress.com Itaú Pontos: US$ 1 gasto no cartão vale 1 ponto Validade: bônus não expiram Onde usar: milhas aéreas, diária nos hotéis Accor e aluguel de carro na Localiza Prêmio mais fácil: 500 pontos podem ser transferidos para programas de milhas ou de fidelidade da rede Accor Site: www.itau.com.br/semprepresente Real Pontos: US$ 1 vale 1,5 ponto no cartão Platinum e 1 ponto nos demais Validade: 1 ano. No Platinum, os pontos não vencem Onde usar: milhas aéreas, assinatura de revistas, compras e doações a entidades Prêmio mais fácil: mil pontos podem ser transferidos para um programa de milhas Site: www.bancoreal.com.br Santander Pontos: 1 a 2 pontos para cada US$ 1 gasto. Nos cartões universitários, R$ 3 valem 1 ponto Validade: de 2 anos a ilimitada, dependendo do cartão Onde usar: milhas aéreas, tratamentos em spas, passeios, compras, assinaturas de revistas e doações a entidades Prêmio mais fácil: mil pontos valem ingresso de cinema Site: www.santander.com.br. BEM-VINDO UPGRADE Ainda que as milhas acumuladas no seu cartão fidelidade não sejam suficientes para emitir um bilhete aéreo gratuito, elas podem garantir uma poltrona maior e um serviço atencioso durante o vôo. Os créditos podem ser trocados por um upgrade na classe imediatamente superior à da passagem comprada. Isso deve ser feito antes do vôo, no site da companhia aérea, ou no balcão do check-in. Nesse caso, vai depender da disponibilidade de lugares na aeronave. Na alta temporada, a troca costuma ser mais difícil. O upgrade vale também para hotéis: vários cartões de crédito mantêm convênios com redes hoteleiras. Se der sorte, você pode trocar o seu quarto standard por aquela linda suíte com vista panorâmica sem desembolsar um centavo a mais. Outros benefícios, desses que podem fazer a diferença em uma viagem, são traslados grátis e descontos em restaurantes e em ingressos de atrações.