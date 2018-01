Uvas e previsões Na Europa, a comida da sorte varia de um país para outro. Portugueses e espanhóis creem que as uvas garantem prosperidade e fartura - é preciso comer 12 unidades, uma a cada badalada do sino no exato momento em que se inicia o dia 1º de janeiro. Na Itália, lentilhas são preparadas como um creme, e há quem cumpra o ritual de comer uma colherada a cada badalada do relógio. Os italianos cultivam ainda os hábitos de reservar uma peça nova de roupa íntima para a virada do ano, de preferência na cor vermelha, e de jogar fora objetos antigos sem uso. Há quem atire os itens pela janela.