Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Máscaras, glamour, bailes. A tradição medieval do carnaval segue encantando os turistas em Veneza, onde a nobreza se disfarçava para se misturar à folia. Os festejos começam dia 31 e seguem até a terça-feira de carnaval, com eventos variados: concurso de máscaras na Praça São Marco; procissão de barcos decorados; Festa de la Marie, um desfile com 12 garotas vestidas com trajes de época; performances e espetáculos musicais. Confira a programação: carnevale.venezia.it.