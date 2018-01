Vá devagar e pare em Coimbra, Óbidos, Alcobaça... A distância entre Porto e Lisboa é de cerca de 300 quilômetros. De trem são 3 horas (€ 30), mas se não quiser apenas ver a paisagem passar, uma boa opção é alugar um carro. Fazer tudo no mesmo dia ou se hospedar no caminho fica a gosto do freguês.