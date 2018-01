Vai viajar? Permaneça conectado

Fora do Brasil, os chips para celular são conhecidos como simcards. Um plano de dados sempre será mais barato que um de voz - e você pode utilizar serviços como Skype, Viber e Whatsapp quando quiser telefonar. De lambuja, ainda aproveita todas as vantagens que a internet oferece (imagine poder buscar no Google, no meio da rua, aquela informação da qual muito precisa).

O esquema só não é vantajoso se você for pular de país em país durante a sua viagem. Neste caso, o melhor é procurar redes de Wi-Fi abertas para se conectar sem pagar.

Quero combinar Barcelona, Paris e Berlim na mesma viagem. Como faço com os trechos internos? (Cristiano, São Paulo)

São trechos longos demais para trem. O ideal é incluir tudo na passagem comprada desde o Brasil. Compre com agente de viagens ou em sites que ofereçam a função "múltiplos destinos". Se cada trecho aumentar em até US$ 150 o total, vale a pena. Sai mais barato que em aéreas low cost e você mantém a franquia de bagagem.

Temos quatro dias para viajar pela região de Lyon. O que você recomenda visitar na Borgonha? (José Luiz, São Paulo)

Apesar de estar bem perto, Lyon não pertence à Borgonha. É a capital gastronômica da França. Fique dois dias. Se puder, faça uma peregrinação gourmet a Roanne, marcando um almoço ou jantar na Maison Troisgros. Para a Borgonha, monte base em Beaune, a 150 quilômetros; sugiro o Hotel de la Poste (hoteldelapostebeaune.com).

