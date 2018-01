Vai voar cedinho? Durma perto do aeroporto

Para não pagar sobretaxa pesada, você precisa devolver o carro em Portugal. Um bom roteiro é ficar baseada em Albufeira para explorar o Algarve. De Cádiz não deixe de ir a Vejer de la Frontera. Passe uns dias em Sevilha, volte por Badajoz; visite o Alentejo baseada em Évora e devolva o carro em Lisboa.

Gostaria de dicas para visitar Cinque Terre em julho. Qual o melhor meio de transporte? (Aristóteles, São Paulo)

Durma em La Spezia. Compre uma passagem de trem até Monterosso, mas dê uma paradinha em Corniglia. Siga a Monterosso e volte de barco, parando em Manarola (Vernazza está em obras). Caminhe pela Via dell'Amore até Riomaggiore (meia hora). Prossiga de barco a Portovenere e La Spezia.

Antigamente só a TAP fazia voos diurnos da Europa para o Brasil. Agora também KLM, Air France e Iberia têm voos de volta partindo no meio da manhã. Quem sai de outras cidades para pegar conexão em Lisboa, Amsterdã, Paris ou Madri muitas vezes precisa estar no aeroporto de partida às 5 horas da manhã - o que implica em marcar o despertar para as 3h30 da madrugada e um táxi para as 4 horas. Para aproveitar a viagem até o fim e ir dormir tranquilo, o melhor é reservar para essa última noite um hotel nas proximidades do aeroporto. Você faz check-out no seu hotel na cidade ao meio-dia, deixa as malas no depósito, sai para o derradeiro rolê, janta cedo, volta para pegar as malas e zarpa para o hotel da região do aeroporto. Boa noite e bom retorno!

