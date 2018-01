Vale a viagem

1 Baía de Arcachon

Das cidadezinhas da Baía de Arcachon, mantida pelas águas do Atlântico, saem ostras polpudas e saborosíssimas, cultivadas na região desde o período da dominação romana, há mais de 2 mil anos. A iguaria está disponível o ano todo, normalmente acompanhada de outras delícias, como crépinettes (pequenas salsichas locais), foie gras ou terrines. De Biarritz até lá você precisa percorrer cerca de 130 km.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

2 Bordeaux

Sem entrar na seara dos vinhos, que merecem (e vão ganhar) uma edição inteira do Viagem, vale rodar 180 km até Bordeaux somente para pôr na boca um cannelé. O doce símbolo da cidade é um escândalo e praticamente impossível de repetir em casa - a massa precisa ser cozida numa forma especial, canelada.

3 Périgord

Os gourmets até costumam concordar: as melhores trufas brancas saem de Alba, na Itália, e as negras, do Périgord, no topo da Aquitânia. Trata-se da mais longa viagem - mesmo assim, são só 230 km. Se puder, vá em meados de janeiro, auge da temporada. Lá está também o aclamado foie gras de Sarlat.