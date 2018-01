Vale a Viagem

E aquele vinho feito com as uvas Merlot saídas da plantação de propriedade do spa?

Pois é. Itens assim não são vendidos nos supermercados, mas estão à sua disposição nas bem

guarnecidas lojinhas de hotéis e spas pelo Brasil. Veja alguns desses produtos que compensam com sobras o frete - e ainda prolongam a sensação (e o gosto) de estar fora de casa.

/ CARLA MIRANDA

1In vino veritas

Uvas para purificar o rosto, tratar o corpo, ativar a circulação e... beber, claro. De 2 dos 18 hectares da propriedade do Hotel & Spa do Vinho Caudalie, em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, sai o premium Merlot VE (R$ 186 a garrafa). Feito em parceria com a vinícola Miolo, o rótulo tem tiragem limitada e leva as assinaturas de Michel Rolland - um dos mais conhecidos enólogos do mundo - e Adriano Miolo, cujo sobrenome dispensa maiores apresentações. Em tempo: durante sua temporada no spa, não deixe de visitar a

completa adega, onde também ocorrem degustações, e o

restaurante Leopoldina, a cargo do chef Fábio Lima. Mais: www.spadovinho.com.br.

2 Orgânicos

Biscoitinhos de nozes ou gergelim, palitos de queijo, geleias (morango, hibisco, tangerina...). Essas delícias podem ser levadas para casa pelos clientes do Spa Lapinha, no Paraná. Atenção: os produtos são orgânicos e saborosíssimos, mas não necessariamente diet. Mais informações no site: www.lapinha.com.br.

3 Melzinho

O Mundo das Abelhas é uma diversão para as crianças no Hotel Fazenda Campo dos Sonhos, em Socorro. E você ainda pode levar para casa o Mel do Campo. Mais: www.campodossonhos.com.br.

4 Em calda

Goiaba em calda, doce de banana, de abóbora, de abacaxi, hummm... Difícil é escolher qual (ou quais)comprar na loja do Aguativa

Golf Resort, também no Paraná. Os potes recheados com algo

entre 600 e 700 gramas de

delícias custam R$ 10 cada.

Mais: www.aguativa.com.br.

5 Cachaça boa

Com três medalhas de prata consecutivas no festival de destilados de São Francisco, nos EUA, a cachaça Dona Carolina, produzida na fazenda homônima, em Itatiba, é um sucesso entre os hóspedes. Custa R$ 30 (guarde segredo, está à venda também no Emporium São Paulo e na Santa Luzia). Mais: www.donacarolina.com.br.