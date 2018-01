Vale a Viagem

1Palácio de Cristal

Erguido para abrigar a Primeira Grande Exposição Mundial (1851), o palácio ocupava uma parte considerável do londrino Hyde Park.

Encerrado o evento, foi inteiramente desmontado e levado para uma área em Sydenham Hill.

Onde ainda estaria, se um incêndio não tivesse acabado com a estrutura, em 1936. Hoje, é possível visitar o parque homônimo e, bem ao lado, um museu que conta a história do palácio, com fotos e curiosidades. Mais: www.crystalpalacemuseum.org.UK.

2 Monumento a Colombo

De sua posição estratégica, a 60 metros do solo, o navegador tem Barcelona a seus pés. A estátua que marcou a realização do evento na cidade em 1888 é um excelente mirante. Se você olhar para o norte, vê o Bairro Gótico. Se mirar para o sul, topa com o Castelo de Montjuïc. Entrada a 3.

3 Torre Eiffel

Inaugurada em 1889, foi a vedete incontestável da exposição de Paris. Frisson que garantiu sua permanência às margens do Sena. Ou você não sabia que a torre, hoje cartão-postal, ficaria ali apenas temporariamente? Por 8,10.

4 Atomium

Com 120 metros de altura

e 9 esferas dispostas de modo a formar o átomo do ferro,

o Atomium é o grande legado

da Expo 58 para Bruxelas.

A estrutura reformada recentemente pode ser visitada por dentro, com bom acervo permanente.

Por 11.

5 Parque das Nações

Pavilhão Atlântico, Teatro

Camões, Oceanário. Com

tantos atrativos, o Parque das Nações, criado em 1998, virou ícone da renovada Lisboa e imã para os turistas, que ainda encontram por lá shopping, cassino e teleférico. Tudo de frente para o Rio Tejo.

6 Torre de Água

Vista do alto, a impressionante estrutura de 76 metros de altura criada para a Expo 2008, em Saragoça, tem o exato formato de uma gota. Lá dentro, destaque para a escultura Água para a Vida, com 23 metros.