Vale a Viagem

/ CARLA MIRANDA

1Relais Bernard Loiseu

A história da morte de Loiseu, em 2003, (supostamente por temer a perda de uma de suas estrelas Michelin) é quase tão comentada quanto seu talento. Sob o comando de Dominique, viúva do chef, o hotel anexo ao lendário restaurante, em Saulieu, na Borgonha, virou um Relais & Châteaux, com spa e 30 quartos clássicos. Diárias a partir de 255 (casal). Mais: www.bernard-loiseau.com.

2 L"Abbey de la Celle

Na falta de um hotel, Alain Ducasse tem três. Além do L"Abbey de la Celle, instalado numa abadia beneditina da Provence, o chef comanda o Bastide de Moustiers (na mesma região) e o L"Andana (Toscana). O prédio da abadia, do século 18, conta com dez quartos - entre eles, De Gaulle e Marie-Antoinette, alguns dos hóspedes de priscas eras. Diárias a 250. Mais: www.alain-ducasse.com.

3 Maison Troisgros

O nome do mais antigo hotel do chef é literal. Quando Michel era criança, a casa dos Troigros em Roanne já recebia hóspedes, que se encantavam com a coleção de arte da família. Em 2008, Michel inaugurou outro empreendimento, o La Colline du Colombier (Iguerande). Diárias a partir de 290 (casal). Mais: www.troisgros.fr.

4 Mas les Cols

Agraciada com duas estrelas Michelin por reinterpretar a cozinha catalã, Fina Puigdevall abriu na terra de seus ancestrais, Olot, o Mas les Cols. A antiga casa de fazenda ganhou a companhia de quartos de vidro e metal, para dormir vendo estrelas. Diárias desde 250 (casal). Mais: www.lescols.com.

5 York & Albany

Ele está na cozinha, na TV, nas livrarias. Não causa espanto, então, que o multi Gordon Ramsay vá também para trás de um balcão de check-in. O York & Albany, com seus dez quartos, fica na londrina Camden Town. E garante prioridade nas reservas para os restaurantes de... Gordon Ramsay, claro! Diárias a 175. Mais: www.gordonramsay.com.