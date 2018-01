Vale a Viagem

Angeles, outras cidades trataram de providenciar sua própria calçada da fama. Londres, Berlim, Toronto, Hong Kong e até nosso Rio

de Janeiro já embarcaram na onda. Estrelas de bronze, autógrafos no cimento e marcas de mãos e pés de celebridades e atletas

enfeitando ruas, avenidas e praças chamam a atenção de visitantes do mundo todo - num misto de homenagem aos profissionais que

marcaram época, glamour e atrativo turístico. / BRUNA TIUSSU

1 Hollywood

É na Hollywood Boulevard que toda celebridade sonha em deixar sua marca. A calçada da fama mais famosa do mundo é composta por mais de 2.400 estrelas autografads ao longo de seus 3,86 quilômetros. Em 2010, o local faz 50 anos e vai celebrar com um festival de rua em julho e um baile de gala especial em novembro (hollywoodchamber.net).

2 Londres

A calçada britânica foi inaugurada em agosto de 2006, quando a diva Madonna deixou a marca de suas mãos num círculo de bronze. Hoje, outros famosos do cinema e atletas esportivos também já ganharam seu espaço por lá. Fica dentro do complexo de Wembley, na Arena Square - que à noite exibe um colorido jogo de luzes (www.whatsonwembley.com).

3 Rio de Janeiro

Nada mais justo que o hall da fama brasileiro homenageie os craques da bola. Dentro do Maracanã, Pelé, Zico, Kaká e outros atletas têm seus pés representados em cimento - no caso dos goleiros, são as mãos. Visite ainda o museu do estádio (www.suderj.rj.gov.br).

4 Berlim

A estrela de bronze da atriz Marlene Dietrich inaugurou a avenida da fama da Potsdamer Strasse, em fevereiro, como parte da comemoração dos 60 anos do Berliner, o mais famoso festival de filme da capital. No total, serão homenageados 40 artistas que marcaram época no cinema, televisão ou na música alemã (boulevard-der-stars-berlin.de)

5 Toronto

Canadenses de diferentes raízes artísticas - músicos, escritores, atores e o grande orgulho nacional, o Cirque du Soleil - estão representados na calçada da fama de Toronto. As estrelas de bronze ficam espalhadas pela King Street, em frente ao Roy Thomson Hall (canadaswalkoffame.com).

6 Hong Kong

Uma estátua de Bruce Lee dá as boas vindas a quem chega à Avenida das Estrelas, na turística Victoria Harbor de Hong Kong. As estrelas de cimento - algumas delas autografadas e com a marca das mãos, como a de Jackie Chan - homenageiam as celebridades da indústria cinematográfica local (www.avenueofstars.com.hk).