Vale a Viagem

1 O pecado da carne

Antílope (springbok) é uma excelente pedida à mesa. Seja servida em forma de carpaccio ou como medalhão, a carne é encontrada em vários restaurantes, de alta gastronomia a endereços que cabem sem traumas no bolso do turista. Experimente também o biltong. Encontrada nas mercearias do país, a porção de carne marinada e cortada em tiras longas tem sabor marcante, graças à imersão durante 24 horas em vinagre, sal e coentro.

2Atlas de uvas

As principais variedades de uvas do mundo são encontradas na África do Sul. Nas belas propriedades da região do Cabo, há Riesling, Bordeaux, Merlot e Sauvignon Blanc, entre outras. Stellenbosch, capital vinífera do país, Paarl e Franschhoek são destinos certos para degustadores.

3 Doce herança

Na hora da sobremesa, a herança holandesa prevalece. Prove a Melketert, uma torta de leite com cobertura de canela. O doce de nome africâner tem recheio farto e cremoso. Mas, se a ideia é só calibrar as energias durante o safári, passe em um supermercado antes de encarar a savana. Nas prateleiras há rolinhos de manga e outras frutas secas, vendidas separadamente ou em mix com castanhas e grãos.