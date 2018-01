Vale a Viagem

1Figa

Trazida na mala pelos colonizadores europeus, foi incorporada à tradição afro-brasileira, que crê no seu poder de fechar o corpo. Há figas de madeira, pedra, prata e até com arruda incluída. Escolha a sua no Mercado Modelo de Salvador. Aproveite para levar as fitinhas coloridas do Senhor do Bonfim.

2 Olho grego (ou turco)

Quem acredita em amuletos garante que é um forte protetor contra a inveja - dizem que ele quebra quando absorve energia negativa. Usado como pingente, pode ser encontrado tanto no Grande Bazar de Istambul quanto nas ruas de Atenas.

3 Hamsá

Chamada de Mão de Fátima por muçulmanos e de Mão de Miriam por judeus, é um símbolo de generosidade usado para proteção. Simétrica, com polegar e mindinho apontando para os lados, pode ter um olho grego ou uma estrela de Davi desenhada na palma. É encontrada em mercados de rua no Egito e Israel.

4 Omamori

O saquinho de tecido colorido contém um pedaço de papel com uma oração ? cada amuleto serve para uma área: amor, saúde ou prosperidade. Podem ser levados na carteira, no carro... E devem permanecer fechados. No fim do ano, precisam ser substituídos. Para comprá-los, basta visitar um templo xintoísta.