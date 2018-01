Vale a Viagem

1 Ponta do Seixas

Todos os dias, as areias finas da praia da Ponta dos Seixas, em João Pessoa, recebem os primeiros raios de sol das Américas. Esse é o ponto mais oriental de todo o continente, onde o dia já está claro às 5 horas, ao meio dia o calor beira os 40 graus - mas a brisa do mar dá uma boa refrescada - e a noite começa a cair antes das 18 horas. Depois de aproveitar o sol e o irresistível mar azul siga para o Farol do Cabo Branco, lá no alto da falésia. Sem esquecer a câmera: a panorâmica lá de cima é deslumbrante.

2 Ilha Caroline

Também conhecida como Ilha Milennium, é o ponto mais oriental do planeta, tendo como referência a Linha Internacional da Data. Mas ninguém vive lá, já que se trata de um atol de corais no meio do Oceano Pacífico.

3 Ilha Attu

Com a mesma linha como referência, essa ilha simboliza o extremo ocidental da Terra. Faz parte das Ilhas Aleutas, no Alasca. E, incrivelmente, há 20 pessoas vivendo ali - contabilizadas em 2000.

4 Deserto de Dzoosoton Elisen Nesse deserto chinês está localizado o ponto mais afastado do mar do mundo, a 2.648 quilômetros. Pouco (ou nada) turística, trata-se de uma área remota, árida e cheia de montanhas na região de Xinjiang.

5 Ponto Nemo

Já o local marítimo mais distante de algum sinal da costa terrestre fica ao sul do Pacífico e é conhecido como Ponto Nemo. As ilhas mais próximas estão a longínquos 2.688 quilômetros.