Vale a Viagem

É o novo restaurante do Kursaal, o centro de convenções que ocupa dois belos blocos modernistas na Praia de Zurriola. O ambiente do Ni Neu (restaurantenineu.com) se resume às paredes negras e mesas redondas, onde os elegantes menus são servidos. Escolha uma das especialidades: o tartar de atum com creme de limão ou o cordeiro assado com floreiros de café e cardamomo.

3 Narru

Considere este restaurante na Calle Zubieta se preferir um jantar com menos pompa. Após um movimento de renovação na área, foi reaberto em abril no subsolo do Hotel Niza. No menu, pratos despretensiosos, mas que dão água na boca, como o tender ibérico com maçãs bascas. O jantar para dois, com vinho, custa cerca de 60. Site: narru.es.

4 Astelena

Basta cair a noite para moradores e turistas começarem o tour pelos bares da cidade velha que são especialistas em servir os típicos pintxos. Comece no balcão de madeira do Astelena (34-94-342-5245), provando as croquetas com pistache ou os crepes crocantes recheados com salmão e queijo - cada pintxo custa, em média, 3.

5 Mugaritz

Destruído por um incêndio em 2010, o restaurante com duas estrelas Michelin reabriu em junho, na mesma casa de campo. O chef Andoni Luis Aduriz é quem comanda a cozinha do Mugaritz (mugaritz.com) - e segue agradando com criações como a sopa aromática, com ervas especiais e caldo de peixe, e a língua de boi crocante.

1 Bodegon Alejandro

Escondida entre os bares da Calle de Ferman Calbeton, no bairro antigo, uma escadinha simples leva ao restaurante Bodegon Alejandro (bodegonalejandro.com, na foto), símbolo de longa data da mais típica culinária basca. Há mais de 50 anos, os pratos ali elaborados privilegiam ingredientes e temperos locais, e o menu acompanha a sazonalidade dos produtos. Azulejos coloridos, mesas de madeira e fotos que decoram as paredes seguem resistindo ao tempo, e conferem à atmosfera do ambiente uma graça tradicional. Ao contrário do seu menu degustação - ao preço de exagerados 38,50, sem bebidas - que ganhou modernidade, apesar de continuar composto por clássicos regionais. Uma versão recente inclui ainda lasanha de anchovas, ratatouille coberto com creme de gaspacho e um rico risoto a base de óleo de lula e queijo especial.

Peixe ao molho de ervas, carne de cordeiro, mariscos preparados com temperos locais. A maioria dos restaurantes de San Sebastián seguem à risca a tradicional culinária basca - para muitos, considerada a mais expressiva de toda a Espanha. Além dos menus refinados (acompanhados por um bom vinho nacional) servidos nos estabelecimentos da orla, nenhum turista deixa a cidade sem provar os famosos pintxos. São petiscos, é verdade, mas elaborados com ingredientes nobres, como frutos do mar, azeites especiais e jamón ibérico. Tão saborosos que chegam a ser elevados a categoria de alta gastronomia. Só que em miniatura. / NYT