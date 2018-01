Vale a viagem

Se você não quer esperar até março de 2013 para assistir à versão brasileira do musical, pode aproveitar a temporada no Orpheum Theatre em São Francisco - as apresentações começam em 1º de novembro. Ingressos a partir de US$ 32,50 no site shnsf.com. Até 13 de janeiro.

3 Patinação no gelo

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De 7 de novembro a 6 de janeiro, uma pista de patinação no gelo vai tomar conta do Embarcadero. Adultos pagam US$ 9,50 e crianças até 10 anos, 6,50 - é possível alugar patins por US$ 3,50. Mais: embarcaderocenter.com. Há outra pista na Union Square, até 16 de janeiro. Site: unionsquareicerink.com.

4 Pop art

O Moma de São Francisco é sempre uma boa opção cultural na cidade. De 3 de novembro a 3 de fevereiro, 90 trabalhos de Jasper John, um dos precursores da pop art, estará em exposição. Ingressos a US$ 18 - às quintas-feiras, a US$ 9. Mais: sfmoma.org.

5 Clima vitoriano

Nos fins de semana entre 23 de novembro e 23 de dezembro, a Great Dickens Christmas Fair (dickensfair.com) leva a Londres do século 19 para a Bay Area. São 1.200 metros quadrados com performances teatrais em seis palcos, lojas variadas e restaurantes. Ingressos: US$ 25.

1 San Francisco Jazz Festival

A 30ª edição do festival está recheado de grandes nomes. São quase quatro meses de shows, até 7 de dezembro, com artistas dos Estados Unidos, Cuba (que ganhou um line-up exclusivo), Porto Rico, França, Espanha, Suíça e Brasil - na quinta-feira, Gilberto Gil sobe no palco. Na programação, Grégoire Maret Quartet (dia 28), Robert Glasper Experiment (1º de novembro) e Arturo Sandoval (1º de dezembro). Um braço interessante do evento é o SFJazz Hotplate, com músicos locais interpretando clássicos - em 8 de novembro, Dave Macnab interpreta John Scofield. Ingressos no sfjazz.org. Para os amantes do ritmo, em 21 de janeiro será inaugurado SF Jazz Center - os ingressos já estão à venda.

A vida cultural naturalmente pulsante de São Francisco vai ficar ainda mais movimentada nas próximas semanas, com uma programação que promete agradar a tipos

variados de viajantes. Dos quase quatro meses de shows do Festival de Jazz a uma vila vitoriana com mais de 1.200 metros quadrados, vai ser difícil encontrar

espaço na agenda para tantas atividades. No site

sanfrancisco.travel você se mantém atualizado. Abaixo, uma seleção dos cartões-

postais indispensáveis em

um tour por lá.