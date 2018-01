Vale a viagem: vá de barco

Cursos d''água, pontes e prédios históricos ou modernos formam cenários que merecem ser apreciados. Depois de caminhar pelas ruas, que tal admirar os contornos urbanos de um ângulo diferente? De barco por rios, estreitos e lagos você pode encontrar novas perspectivas para suas fotos e, quem sabe, descobrir cantinhos especiais. Os Bateaux-Mouches do Rio Sena, em Paris, já são clássicos. Confira outras charmosas sugestões para ir de barco.

Lago Michigan

Arranha-céus, museus e outras atrações bem na orla do Lago Michigan, em Chicago (foto), formam uma silhueta urbana e arquitetônica que fica ainda mais bonita vista das águas. Os barcos partem do Navy Pier e fazem um passeio de 30 minutos, por US$ 14 (R$ 25).

Lago Ontário

Das ilhas de Toronto você terá a melhor vista da cidade. A famosa CN Tower, os prédios modernosos e os outros barquinhos estarão lá para compor o cenário.

Para garantir este clique, embarque nos ferrys que partem da orla a cada hora. O passeio custa a partir de 19,95 dólares canadenses (R$ 33).

Estreito de Bósforo

Criados para levar moradores entre as partes europeia e asiática de Istambul, os ferryboats viraram atração turística. Os barcos partem de Eminönü e fazem cruzeiro completo por 25 liras turcas (R$ 30).

Rio da Prata

Viaje de Buenos Aires a Montevidéu contemplando toda a orla das duas capitais pelo Rio da Prata. O roteiro de barco dura três horas e custa a partir de 221 pesos (R$ 99). Se a ideia for viajar no fim de semana, reserve com pelo menos sete dias de antecedência.

Rio Guadalquivir

Pontes clássicas e outras mais modernas ao longo do Guadalquivir dão ideia da complexidade arquitetônica de Sevilha - no tour, há guias que falam português. Desde 16 euros (R$ 36).

Rio Spree

A plana e organizada Berlim convida a passeios em diferentes meios de transporte. O tour pelo Rio Spree, que corta a cidade, mostra perspectivas dos pontos turísticos diferentes daquelas que você veria de bike ou a pé. O passeio custa 16 euros (R$ 36).

